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1 час назад

Кириенко посетил Харьковскую область

Елена Прошина

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко нанес визит в Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Молодую гвардию Единой России».

Кириенко посетил Харьковскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, Кириенко посетил в городе гуманитарный центр партии. Там он пообщался с волонтерами МГЕР и «Волонтерской Роты Боевого Братства» и поблагодарил их за работу в Купянске.

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Также, согласно информации портала Readovka, во время визита в Харьковскую область Кириенко побывал в Изюме и провел встречу с представителями Военно-гражданской администрации региона.

На совещании с ВГА он обсудил широкий спектр вопросов, в том числе начало учебного года, соцвыплаты, вопросы здравоохранения и соцполитику.

Политика,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,Единая Россия,
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