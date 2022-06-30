Кириенко посетил Харьковскую область

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко нанес визит в Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Молодую гвардию Единой России».
По данным агентства, Кириенко посетил в городе гуманитарный центр партии. Там он пообщался с волонтерами МГЕР и «Волонтерской Роты Боевого Братства» и поблагодарил их за работу в Купянске.
Также, согласно информации портала Readovka, во время визита в Харьковскую область Кириенко побывал в Изюме и провел встречу с представителями Военно-гражданской администрации региона.
На совещании с ВГА он обсудил широкий спектр вопросов, в том числе начало учебного года, соцвыплаты, вопросы здравоохранения и соцполитику.