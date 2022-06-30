Кириенко посетил Харьковскую область

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По данным агентства, Кириенко посетил в городе гуманитарный центр партии. Там он пообщался с волонтерами МГЕР и «Волонтерской Роты Боевого Братства» и поблагодарил их за работу в Купянске.

Также, согласно информации портала Readovka, во время визита в Харьковскую область Кириенко побывал в Изюме и провел встречу с представителями Военно-гражданской администрации региона.