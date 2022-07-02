"Капкан захлопнулся": Кадыров заявил об окружении Лисичанска

"Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками. Стоит предположить, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город. Противнику в свою очередь деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты", - написал он Telegram-канале в субботу.