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1 час назад

Кадыров сообщил о полном окружении Лисичанска в ЛНР

ТАССиещё 8

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в Луганской Народной Республике.

"Капкан захлопнулся": Кадыров заявил об окружении Лисичанска
Фото: ТАССТАСС

"Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками. Стоит предположить, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город. Противнику в свою очередь деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты", - написал он Telegram-канале в субботу.

Ранее сообщалось, что свыше 2 тыс. бойцов сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины находятся в окруженном Лисичанске, защищая иностранных наемников.

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В пятницу Минобороны РФ проинформировало, что силы ЛНР и России за трое суток взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту "Матросская" и Лисичанский желатиновый завод.

Политика,Рамзан Кадыров,Минобороны России,Госдума,
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