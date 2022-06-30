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34 минуты назад

Россию удивила реакция Британии на вызов посла

Lenta.ru

В МИД России удивлены комментарием посольства Британии по вызову главы дипмиссии Деборы Броннерт в ведомство в четверг, 30 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Россию удивила реакция Британии на вызов посла
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Удивлены, что посол Британии не знает, где провела день и чем занималась. Списали бы на амнезию», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что МИД России вызвал Броннерт ради того, чтобы выразить ей протест в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес российского президента Владимира Путина. Кроме того, Броннерт сделали выговор из-за того, что Лондон «тиражирует заведомо ложную информацию» о предположительной угрозе ядерного оружия.

Политика,Владимир Путин,МИД России,
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