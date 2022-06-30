Аксенов сообщил о переносе запуска поездов из Крыма в Херсон и Мелитополь

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале о переносе запуска поездов из Крыма в Херсон и Мелитополь, запланированного на 1 июля.

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"Принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей", - сказал Аксенов.

По его словам, решение о переносе связано связано с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии между Джанкой и Мелитополем с Херсоном не были завершены до конца. Он добавил, что они будут закончены в течение нескольких дней.

"Дополнительная информация по актуализации расписания движения поездов будет размещена в течение 1 июля", - написал Аксенов, уточняя, что купившим билеты компенсируют все затраты либо они сохранят свою актуальность после корректировки расписания.