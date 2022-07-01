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4 часа назад

Посол России Митрофанова не исключила разрыва дипотношений с Болгарией

Газета.Ruиещё 8

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова назвала беспрецедентной ситуацию с высылкой российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС. "После консультаций с Москвой, после того как мы отошли от шока, потому что сложившаяся ситуация абсолютно беспрецедентная, мы подали протест на решение объявить наших коллег персонами нон грата", — заявила она. По словам Митрофановой, посольство поставило условие Болгарии отмены решения об объявлении дипломатов персонами нон грата до 12.00 пятницы, 1 июля. "Если ответа не последует или он будет отрицательным, то я буду ставить перед президентом Российской Федерации вопрос о закрытии посольства, что будет означать разрыв дипломатических отношений", - сказала посол. Вечером 28 июня болгарский премьер Кирилл Петков объявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, сказала, что оно противоречит интересам народа Болгарии и разрушает отношения с Россией.

Посол России Митрофанова не исключила разрыва дипотношений с Болгарией
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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