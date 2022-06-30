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18 минут назад

Правительство получит особые полномочия на время военных операций

Секрет Фирмы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об обеспечении операций российских войск за рубежом. Согласно документу, в этот период кабмин будет обладать особыми возможностями — как экономическими, так и политическими. Главная цель поправок в существующее законодательство — обеспечить российскую армию достаточными средствами и ресурсами.

Правительство получит особые полномочия на время военных операций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в пояснительной записке, во время боевых действий возникает повышенный спрос на строительство, ремонт и обслуживание военной техники. Для этого требуются как финансовые, так и человеческие ресурсы, которые, согласно поправкам, правительство сможет обеспечивать в необходимом количестве.

К примеру, в проекте говорится о временном расконсервировании мобилизационных мощностей и объектов, а также материальных ценностей государственного резерва.

Правительство хочет на время операции менять условия труда на предприятиях, увеличивая продолжительность рабочего времени. Также в правительстве хотят закупать товары без конкурса у одного поставщика, который сможет выполнить гособоронзаказ и сформировать необходимые запасы. Компании не смогут отказаться от заключения государственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг.

Все эти изменения коснутся и нынешней спецоперации России на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее «Секрет» писал, что Госдума ужесточила наказание за военные действия или призывы к войне против России. Принятый закон предлагает сажать наёмников на срок до 18 лет, вербовщиков — до 20.

Политика,Госдума,Правительство РФ,
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