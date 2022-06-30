Путин: Запад использует украинцев как расходный материал

"Так называемый коллективный Запад <...> в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются. Наглядное подтверждение тому - судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня - миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию", - сказал Путин в четверг, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.