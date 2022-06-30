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1 час назад

Путин: Запад использует жителей Украины как расходный материал в геополитических играх

ТАССиещё 3

Запад сегодня цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, в мире "по-американски" права всех остальных просто попираются, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Запад использует украинцев как расходный материал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Так называемый коллективный Запад <...> в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются. Наглядное подтверждение тому - судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня - миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию", - сказал Путин в четверг, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.

Путин рассказал о ходе спецоперации

Он добавил, что эти попытки сдерживания являются ничем иным как желанием не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей.

"Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией", - подчеркнул президент.

Политика,Владимир Путин,СВР России,
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