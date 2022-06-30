Путин назвал главный пункт для объединения человечества

Президент России Владимир Путин, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, назвал главный пункт мировой повестки, которая бы объединяла человечество. Об этом сообщает ТАСС.

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«На мой взгляд, главным является многополярность», — сказал Путин.

Он пояснил, что многополярность мира представляет собой свободу стран и народов и их естественное право на свой путь развития, сохранение своей самобытности и уникальности.

«В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков», — добавил президент.