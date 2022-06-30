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32 минуты назад

Путин назвал один из приоритетов СВР

Газета.Ruиещё 1

Российский президент Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение информации, сообщает Общественная служба новостей.

Путин назвал один из приоритетов СВР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала», – сообщил Путин, добавив, что это особенно важно в условиях западных санкций.

Вместе с тем, Путин заявил, что планирует посвятить одно из своих следующих выступлений на публике анализу динамики ситуации в мире.

По его мнению, об этом необходим отдельный разговор.

Политика,Владимир Путин,СВР России,
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