Путин назвал один из приоритетов СВР

Российский президент Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение информации, сообщает Общественная служба новостей.
«Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала», – сообщил Путин, добавив, что это особенно важно в условиях западных санкций.
Вместе с тем, Путин заявил, что планирует посвятить одно из своих следующих выступлений на публике анализу динамики ситуации в мире.
По его мнению, об этом необходим отдельный разговор.