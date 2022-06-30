Путин рассказал, как Запад загнал себя в ловушку

Коллективный Запад сам загнал себя в ловушку, так как не смог предвидеть тенденции, которые способствуют сейчас его ослаблению.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, передаёт РИА Новости.
«Коллективный Запад загнал себя в ловушку. Это произошло, потому что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния», – заявил российский лидер.
Кроме того, в ходе выступления Путин отметил, что приоритетом СВР является стратегическое прогнозирование развития международных процессов, чего как раз не было на Западе.
Ранее сообщалось, что Путин вечером в четверг, 30 июня прибыл в штаб-квартиру Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР), расположенную в Москве. Визит главы государства проходит по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки.