В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
40 минут назад

Путин: Запад сам загнал себя в ловушку

Свободная прессаиещё 9

Коллективный Запад сам загнал себя в ловушку, так как не смог предвидеть тенденции, которые способствуют сейчас его ослаблению.

Путин рассказал, как Запад загнал себя в ловушку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, передаёт РИА Новости.

Путин: Запад восемь лет готовился к действиям против России

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку. Это произошло, потому что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния», – заявил российский лидер.

Кроме того, в ходе выступления Путин отметил, что приоритетом СВР является стратегическое прогнозирование развития международных процессов, чего как раз не было на Западе.

Ранее сообщалось, что Путин вечером в четверг, 30 июня прибыл в штаб-квартиру Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР), расположенную в Москве. Визит главы государства проходит по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки.

Политика,Владимир Путин,СВР России,
61
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители