Путин рассказал, как Запад загнал себя в ловушку

Коллективный Запад сам загнал себя в ловушку, так как не смог предвидеть тенденции, которые способствуют сейчас его ослаблению.

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Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, передаёт РИА Новости.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку. Это произошло, потому что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния», – заявил российский лидер.

Кроме того, в ходе выступления Путин отметил, что приоритетом СВР является стратегическое прогнозирование развития международных процессов, чего как раз не было на Западе.