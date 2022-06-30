Послание от Зеленского передано. Как прошли переговоры Путина и президента Индонезии

Повестку встречи президентов России и Индонезии Владимира Путина и Джоко Видодо составили Украина, продовольственный кризис и рейсы на Бали. «Газета.Ru» следила за ходом визита главы Индонезии в Москву и рассказывает о самых ярких моментах.

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Никто не мешает разминировать порты

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В Кремле состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой Индонезии Джоко Видодо. Еще до начала мероприятия официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков четко дал понять - Москва придает особое значение встрече, поскольку Путин будет говорить с председателем саммита "Большой двадцатки" (G-20), который на этот раз пройдет в Индонезии.

Центральной темой встречи, как и ожидалось, стала продовольственная безопасность. Президент России поспешил заверить своего индонезийского коллегу перед началом встречи, что Россия никоим образом не препятствует вывозу украинского зерна. Кроме того, объем производимого на Украине зерна никак не влияет на динамику предложения в мире, добавил Путин, в очередной раз акцентировав внимание на нежелании украинских властей разминировать украинские порты.

"Мы не препятствуем вывозу украинского зерна. Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном, мы гарантируем обеспечение безопасности. Кроме этого, существуют другие возможности вывоза. Через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря". Владимир Путин, президент РФ.

Россия обеспечит

Уже после встречи с индонезийским лидером Путин назвал переговоры содержательными и добавил, что Россия готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии на удобрения. Относительно проблем с разбалансировкой рынка продовольствия Путин сказал, что ответственность за это лежит на бесконтрольной экономической политике Запада.

"Мы не раз подчеркивали, что разбалансировка рынков продовольствия - это прямое следствие многолетней и безответственной экономической политики ряда стран. Бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов", - заявил российский лидер.

Путин напомнил Видодо, что Россия исправно поставляет сельскохозяйственную продукцию в 161 страну мира и продолжит добросовестно исполнять контракты по поставкам.

"Мы, безусловно, намерены и далее добросовестно исполнять свои контрактные обязательства по поставке продовольствия, удобрения, а также энергоносителей и других критически важных товаров", - заявил Путин.

Украина и санкции

Политики также обсудили ситуацию на Украине и те сложности, с которыми столкнулась мировая экономика после введения антироссийских санкций.

"Я подробно проинформировал господина президента и о ситуации, которая складывается на украинском направлении", - рассказал журналистам российский президент.

Не менее важно, по словам Путина, восстановить цепочки поставок, которые были нарушены из-за санкций.

Джоко Видодо, в свою очередь, сообщил журналистам, что передал Путину сообщение от президента Украины Владимира Зеленского.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами". Джоко Видодо, президент Индонезии.

G-20 и международное партнерство

В ходе встречи президенты также обсудили партнерство в торговой сфере. По словам Путина, Россия рассчитывает на продолжение переговоров по созданию зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезией.

"Большое значение придаем и созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом", - заявил президент России.

Темой беседы стало и возобновление прямого авиасообщения между Москвой и курортным островом Бали.

"Естественно, в ходе переговоров с господином Джоко Видодо уделили внимание такой значимой области сотрудничества, как гуманитарный, культурный, туристический, образовательный обмен. Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали", - рассказал Путин.

Он также поддержал усилия Индонезии по организации саммита G-20.

"Мы, безусловно, поддерживаем усилия Индонезии и лично господина президента по подготовке и проведению "двадцатки", которая в этом году должна состояться в Индонезии", - отметил Путин.