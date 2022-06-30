В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
51 минуту назад

Молдавии предрекли объединение с Румынией ради членства в Евросоюзе

Елена Прошина

Молдавия может объединиться с Румынией, чтобы быстрее вступить в Евросоюз. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал политический аналитик Анатолий Цэрану.

Молдавии предрекли объединение с Румынией ради членства в Евросоюзе
Фото: ТАССТАСС

Он уверен, что у Молдавии есть всего два варианта вступления в ЕС: через объединение с Румынией или самостоятельный. В первом случае республика получит статус члена Евросоюза максимально быстро, а во втором на это может потребоваться от 10 до 30 лет.

«По мере того, как реформы будут тормозиться, и перспектива вступления в ЕС станет затягиваться, будет возрастать привлекательность проекта объединения», — считает Цэрану.

При этом он добавил, что ускорить данный вопрос еще может резкое ухудшение военно-политической обстановки в регионе. Также аналитик не исключил, что власти Молдавии решат пойти по пути реформ, но в этом случае им придется уделить особое внимание системе юстиции и борьбе с коррупцией, особенно в госинститутах, иначе страна не получит инвестиций.

"Польша приступила к проработке сценариев расчленения Украины"

Напомним, что 23 июня главы стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Сразу после этого в Кишиневе анонсировали длительный этап реформ.

Политика,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители