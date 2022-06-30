Молдавии предрекли объединение с Румынией ради членства в Евросоюзе

Молдавия может объединиться с Румынией, чтобы быстрее вступить в Евросоюз. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал политический аналитик Анатолий Цэрану.

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Он уверен, что у Молдавии есть всего два варианта вступления в ЕС: через объединение с Румынией или самостоятельный. В первом случае республика получит статус члена Евросоюза максимально быстро, а во втором на это может потребоваться от 10 до 30 лет.

«По мере того, как реформы будут тормозиться, и перспектива вступления в ЕС станет затягиваться, будет возрастать привлекательность проекта объединения», — считает Цэрану.

При этом он добавил, что ускорить данный вопрос еще может резкое ухудшение военно-политической обстановки в регионе. Также аналитик не исключил, что власти Молдавии решат пойти по пути реформ, но в этом случае им придется уделить особое внимание системе юстиции и борьбе с коррупцией, особенно в госинститутах, иначе страна не получит инвестиций.