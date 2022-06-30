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10 минут назад

В Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить военную помощь Украине

Lenta.ru

Планы стран НАТО увеличить экономическую, военную и гуманитарную помощь Украине только нагнетают ситуацию на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить военную помощь Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом представитель Кремля отреагировал на решение НАТО увеличить объемы поддержки Киева, о чем 30 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Песков также подчеркнул, что ни на саммите «семерки», ни на саммите Североатлантического альянса Россия ни разу не слышала о призывах к миру. По его словам, НАТО «является ничем иным, как механизмом конфронтации».

Политика,Эммануэль Макрон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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