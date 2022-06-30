В Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить военную помощь Украине

Планы стран НАТО увеличить экономическую, военную и гуманитарную помощь Украине только нагнетают ситуацию на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков , передает ТАСС.

Песков также подчеркнул, что ни на саммите «семерки», ни на саммите Североатлантического альянса Россия ни разу не слышала о призывах к миру. По его словам, НАТО «является ничем иным, как механизмом конфронтации».