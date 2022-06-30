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1 час назад

Путин и Видодо начали переговоры в Кремле

ТАСС

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо начали переговоры в Москве. Встреча проходит в четверг в представительском кабинете в одном из корпусов Кремля. Лидеры расположились за небольшим столиком у камина. Таким образом, они общаются без соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Путин и Видодо начали переговоры в Кремле
Фото:  KREMLIN.RU KREMLIN.RU

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в рамках визита состоится беседа глав государств, которая продолжится в формате рабочего завтрака, а затем они сделают заявление для прессы, при этом вопросы от СМИ не предусмотрены.

Как сообщал ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны обсудят украинскую проблематику, а также темы экспорта зерна и удобрений. Однако, по его словам, хотя "двусторонний аспект здесь, несомненно, важен, но не менее, а может быть и более, важно то, что Видодо прибывает в РФ как глава государства - председателя Группы двадцати".

Накануне визита в Россию индонезийский лидер посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он планировал обсудить с украинским коллегой возможности возобновления мирных переговоров Киева и Москвы, а также перспективы открытия коридоров для вывоза украинского зерна.

Видодо, который стал первым лидером азиатских стран, посещающим Киев с февраля, "доставил на Украину гуманитарный груз", проинформировали в его администрации. Кроме того, британский телеканал Sky News сообщил в среду, что президент Индонезии в ходе переговоров предложил Зеленскому передать личное послание для Путина. Как указывает Sky News, пока информации о том, принял ли украинский лидер это предложение, нет.

Политика,Владимир Зеленский,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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