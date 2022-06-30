Песков объяснил черный цвет машины Путина на саммите в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин во время международных поездок всегда ездит на своих автомобилях, которые укомплектованы стратегической связью и безопасны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Накануне президент России прилетел в Туркменистан, где принял участие в Каспийском саммите. В Ашхабаде Владимир Путин, в отличие от остальных участников встречи, ездил на черном Aurus, а не на белом автомобиле.

По словам официального представителя Кремля, глава России пользовался своей машиной, а не автомобилем, предоставленным принимающей стороной.

«Вы знаете, что с президентом возят его автомобили, этот вопрос связан с тем, что они укомплектованы стратегической связью, они отвечают всем необходимым критериям безопасности, поэтому президент использует наши российские автомобили, которые эксплуатируются Федеральной службой охраны», - пояснил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что белые автомобили, использовавшиеся для саммита, «стоят на вооружении у гаража президентской администрации Туркменистана».