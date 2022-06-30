"По поступающей в Службу информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины", - пояснил Нарышкин.

По его словам, правительство Польши приходит к выводу, что войска РФ, ДНР и ЛНР могут успешно выполнить поставленные задачи. Поэтому предотвратить победу России на поле боя видится для поляков невозможным. В связи с этим поляки оценивают и перспективы выживаемости режима президента Владимира Зеленского как "неутешительные".

Также Нарышкин считает, что власти Польши убеждены в том, что США и Великобритания будут поддерживать план по расчленению Украины.

"Как полагают в Варшаве, по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить "безоговорочную солидарность" с союзником, готовым "решительно отстаивать интересы Запада на Украине", - рассказал Нарышкин.