Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши готовит сценарий по расчленению Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
"По поступающей в Службу информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины", - пояснил Нарышкин.
По его словам, правительство Польши приходит к выводу, что войска РФ, ДНР и ЛНР могут успешно выполнить поставленные задачи. Поэтому предотвратить победу России на поле боя видится для поляков невозможным. В связи с этим поляки оценивают и перспективы выживаемости режима президента Владимира Зеленского как "неутешительные".
Также Нарышкин считает, что власти Польши убеждены в том, что США и Великобритания будут поддерживать план по расчленению Украины.
"Как полагают в Варшаве, по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить "безоговорочную солидарность" с союзником, готовым "решительно отстаивать интересы Запада на Украине", - рассказал Нарышкин.
Ранее Нарышкин заявлял, что попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада "отменить РФ" только указывают на их веру, что мир вращается вокруг них.