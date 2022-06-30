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1 час назад

Глава СВР Нарышкин: руководство Польши прорабатывает сценарии расчленения Украины

Газета.Ruиещё 1

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши готовит сценарий по расчленению Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

"По поступающей в Службу информации, руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины", - пояснил Нарышкин.

По его словам, правительство Польши приходит к выводу, что войска РФ, ДНР и ЛНР могут успешно выполнить поставленные задачи. Поэтому предотвратить победу России на поле боя видится для поляков невозможным. В связи с этим поляки оценивают и перспективы выживаемости режима президента Владимира Зеленского как "неутешительные".

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Также Нарышкин считает, что власти Польши убеждены в том, что США и Великобритания будут поддерживать план по расчленению Украины.

"Как полагают в Варшаве, по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить "безоговорочную солидарность" с союзником, готовым "решительно отстаивать интересы Запада на Украине", - рассказал Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявлял, что попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада "отменить РФ" только указывают на их веру, что мир вращается вокруг них.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Сергей Нарышкин,СВР России,
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