В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
21 минуту назад

Британские дипломаты ответили на плакат с Джонсоном в женской одежде

Мария Иванова

В посольстве Великобритании в Москве заявили, что заметили плакат с премьером Борисом Джонсоном в женской одежде, появившийся на соседнем здании. Об этом рассказало РИА Новости.

Британские дипломаты ответили на плакат с Джонсоном в женской одежде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Британские дипломаты со своей стороны пригласили желающих посмотреть на радужный флаг, который они подняли над зданием посольства.

Накануне в Telegram опубликовали фото плаката с Джонсоном. На нем премьер изображен в женской одежде и приведена отсылка к известному выражению президента России Владимира Путина: «Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой».

Плакат появился после выхода интервью Джонсона, в котором тот рассуждал, случился ли бы украинский кризис, если бы Россией управляла женщина.

По его мнению, если бы Путин был женщиной, то «основанного на мачизме» конфликта на Украине не произошло бы.

Политика,Борис Джонсон,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители