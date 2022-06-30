Британские дипломаты ответили на плакат с Джонсоном в женской одежде

В посольстве Великобритании в Москве заявили, что заметили плакат с премьером Борисом Джонсоном в женской одежде, появившийся на соседнем здании. Об этом рассказало РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Британские дипломаты со своей стороны пригласили желающих посмотреть на радужный флаг, который они подняли над зданием посольства.

Накануне в Telegram опубликовали фото плаката с Джонсоном. На нем премьер изображен в женской одежде и приведена отсылка к известному выражению президента России Владимира Путина: «Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой».

Плакат появился после выхода интервью Джонсона, в котором тот рассуждал, случился ли бы украинский кризис, если бы Россией управляла женщина.