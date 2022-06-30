Британские дипломаты ответили на плакат с Джонсоном в женской одежде

В посольстве Великобритании в Москве заявили, что заметили плакат с премьером Борисом Джонсоном в женской одежде, появившийся на соседнем здании. Об этом рассказало РИА Новости.
Британские дипломаты со своей стороны пригласили желающих посмотреть на радужный флаг, который они подняли над зданием посольства.
Накануне в Telegram опубликовали фото плаката с Джонсоном. На нем премьер изображен в женской одежде и приведена отсылка к известному выражению президента России Владимира Путина: «Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой».
Плакат появился после выхода интервью Джонсона, в котором тот рассуждал, случился ли бы украинский кризис, если бы Россией управляла женщина.
По его мнению, если бы Путин был женщиной, то «основанного на мачизме» конфликта на Украине не произошло бы.