Медведев усомнился в будущем Евросоюза

Неизвестно, что будет через несколько десятилетий, сама европейская структура, Европейский союз, проживет эти годы или нет, потому что там тоже очень разные прогнозы, - сказал он.

Ранее Медведев сравнил обещания Еврокомиссии о «наступлении всемирного счастья» после вступления Украины в Евросоюз с ожиданием приближения коммунизма, который так и не наступил, тогда как ожидавший его СССР распался. Политик не исключил, что аналогичный сценарий возможен в случае с ЕС, который может исчезнуть, обманув ожидания «несчастных украинцев». Он предположил, что Киев сможет выполнить «непроверяемые абстрактные условия» Еврокомиссии не раньше середины столетия, а следить за их прогрессом будут «новые поколения руководителей ЕС».