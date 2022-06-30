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24 минуты назад

Медведев допустил исчезновение Евросоюза через несколько десятилетий

News.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился, что Евросоюз продолжит свое существование в ближайшие десятилетия, сообщает ТАСС. Об этом Медведев заявил на Х Петербургском международном юридическом форуме, уточнив, что относительно сроков существования Евросоюза существуют разные прогнозы.

Медведев усомнился в будущем Евросоюза
Фото: european_parliament/flickr.comeuropean_parliament/flickr.com

Неизвестно, что будет через несколько десятилетий, сама европейская структура, Европейский союз, проживет эти годы или нет, потому что там тоже очень разные прогнозы, - сказал он.

Медведев допустил конфискацию активов неугодных стран

Ранее Медведев сравнил обещания Еврокомиссии о «наступлении всемирного счастья» после вступления Украины в Евросоюз с ожиданием приближения коммунизма, который так и не наступил, тогда как ожидавший его СССР распался. Политик не исключил, что аналогичный сценарий возможен в случае с ЕС, который может исчезнуть, обманув ожидания «несчастных украинцев». Он предположил, что Киев сможет выполнить «непроверяемые абстрактные условия» Еврокомиссии не раньше середины столетия, а следить за их прогрессом будут «новые поколения руководителей ЕС».

Политика,Дмитрий Медведев,Еврокомиссия,Совет безопасности РФ,ЕС,
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