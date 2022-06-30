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30 минут назад

Медведев вспомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

Алиса Селезнёва

Слова экс-главы правительства России Виктора Черномырдина о том, что Украина сможет вступить в ЕС только после Турции, а та не вступит никогда, до сих пор актуальны. Об этом заявил сегодня заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Медведев вспомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. 23 июня Украина официально стала кандидатом на членство в Евросоюзе.

При этом министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон подчеркнул, что статус кандидата означает начало «долгого переговорного процесса с определенными условиями» и никакой ускоренной процедуры для Украины не будет.

Сегодня, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о высказывании бывшего главы правительства Виктора Черномырдина по поводу отношений Украины и ЕС.

«Я не так давно об этом вспоминал, но уж больно хорошая фраза, я еще раз ее процитирую, она мне просто нравится. Эта фраза когда-то была сказана чрезвычайным уполномоченным послом РФ на Украине Виктором Степановичем Черномырдиным в отношении членства в ЕС», - рассказал он.

По словам Медведева, отвечая на вопрос журналистов, Черномырдин заявил, что Украина вступит в ЕС сразу после Турции.

«А, говорят, когда Турция? - А Турция никогда. Ну, вот мне кажется, это актуально до сих пор», - констатировал Медведев.

Напомним, что Турция обладает статусом кандидата с 1999 года, и пока речи о ее присоединении к Евросоюзу не идет.

Политика,Владимир Зеленский,Виктор Черномырдин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Правительство РФ,ЕС,
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