Медведев вспомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

«Я не так давно об этом вспоминал, но уж больно хорошая фраза, я еще раз ее процитирую, она мне просто нравится. Эта фраза когда-то была сказана чрезвычайным уполномоченным послом РФ на Украине Виктором Степановичем Черномырдиным в отношении членства в ЕС», - рассказал он.