Медведев вспомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

Слова экс-главы правительства России Виктора Черномырдина о том, что Украина сможет вступить в ЕС только после Турции, а та не вступит никогда, до сих пор актуальны. Об этом заявил сегодня заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. 23 июня Украина официально стала кандидатом на членство в Евросоюзе.
При этом министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон подчеркнул, что статус кандидата означает начало «долгого переговорного процесса с определенными условиями» и никакой ускоренной процедуры для Украины не будет.
Сегодня, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о высказывании бывшего главы правительства Виктора Черномырдина по поводу отношений Украины и ЕС.
«Я не так давно об этом вспоминал, но уж больно хорошая фраза, я еще раз ее процитирую, она мне просто нравится. Эта фраза когда-то была сказана чрезвычайным уполномоченным послом РФ на Украине Виктором Степановичем Черномырдиным в отношении членства в ЕС», - рассказал он.
По словам Медведева, отвечая на вопрос журналистов, Черномырдин заявил, что Украина вступит в ЕС сразу после Турции.
«А, говорят, когда Турция? - А Турция никогда. Ну, вот мне кажется, это актуально до сих пор», - констатировал Медведев.
Напомним, что Турция обладает статусом кандидата с 1999 года, и пока речи о ее присоединении к Евросоюзу не идет.