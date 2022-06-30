Медведев назвал "бредом" попытки создать трибуналы против России

Попытка создать трибуналы или суды против России — страны с крупнейшим в мире ядерным потенциалом — бессмысленна и невозможна, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме, передает «Интерфакс».

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«Бессмысленной является и попытка создания трибуналов или судов для расследования обстоятельств тех или иных событий на площадках отдельных наднациональных органов. Причем в отсутствие юрисдикции и делегированных государствами полномочий», — отметил Медведев.

По его словам, международные организации на фоне явного выхода за пределы сферы своей ответственности высказывают циничные обвинения в адрес РФ.

«Я уж не говорю о практической пользе таких шагов. Это просто бред, скажем прямо. Они — эти отдельные политики и государства — действительно верят в возможность уголовных трибуналов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом?» — задался вопросом зампред Совбеза РФ.

Он отметил, что не помнит ни одной удачной попытки устроить суд над США за многочисленные военные кампании в 20-м и 21-м веках.