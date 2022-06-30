В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

Медведев назвал бессмысленными попытки создавать трибуналы против России

Газета.Ru

Попытка создать трибуналы или суды против России — страны с крупнейшим в мире ядерным потенциалом — бессмысленна и невозможна, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме, передает «Интерфакс».

Медведев назвал "бредом" попытки создать трибуналы против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бессмысленной является и попытка создания трибуналов или судов для расследования обстоятельств тех или иных событий на площадках отдельных наднациональных органов. Причем в отсутствие юрисдикции и делегированных государствами полномочий», — отметил Медведев.

По его словам, международные организации на фоне явного выхода за пределы сферы своей ответственности высказывают циничные обвинения в адрес РФ.

«Я уж не говорю о практической пользе таких шагов. Это просто бред, скажем прямо. Они — эти отдельные политики и государства — действительно верят в возможность уголовных трибуналов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом?» — задался вопросом зампред Совбеза РФ.

Он отметил, что не помнит ни одной удачной попытки устроить суд над США за многочисленные военные кампании в 20-м и 21-м веках.

Медведев также заявил, что РФ с облегчением вышла из Совета Европы.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет Европы,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители