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11 минут назад

Песков прокомментировал сомнения Джонсона в участии Путина в саммите G20

ТАСС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допускает много разных заявлений, в том числе чудовищных, заявил в четверг в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле высказались о заявлениях Джонсона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Джонсон допускает очень много разных высказываний, заявлений - удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию", - сказал представитель Кремля, комментируя сомнения британского премьера в том, что российский лидер приедет на саммит "двадцатки", который должен пройти в Индонезии в ноябре.

Заявления британского премьера никак не повлияют на решение президента России участвовать в саммите Группы двадцати, отметил Песков.

Политика,Борис Джонсон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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