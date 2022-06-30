В Кремле высказались о заявлениях Джонсона

"Джонсон допускает очень много разных высказываний, заявлений - удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию", - сказал представитель Кремля, комментируя сомнения британского премьера в том, что российский лидер приедет на саммит "двадцатки", который должен пройти в Индонезии в ноябре.