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1 час назад

Россия прекратит участие в некоторых соглашениях Совета Европы

Lenta.ruиещё 10

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия РФ в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы (СЕ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россия прекратит участие в некоторых соглашениях Совета Европы
Фото: ReutersReuters

Так, в тексте документа говорится об одобрении предложения российских министерств о прекращении с 16 марта 2022 года участия РФ в некоторых соглашениях Совета Европы.

Согласно постановлению, Россия прекратит участвовать в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Еврокомиссию за демократию через право; в частичном открытом соглашении СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

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10 марта Россия вышла из Совета Европы. МИД обозначил позицию России, назвав Совет Европы площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

Политика,Михаил Мишустин,БРИКС,Совет Европы,Еврокомиссия,
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