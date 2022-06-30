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35 минут назад

Медведев допустил, что активы неугодных стран будут отбирать без суда

News.ru

Имущество неугодных стран скоро будут отбирать во внесудебном порядке, руководствуясь лишь политическими соображениями, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости. При этом он отметил, что цель западных санкций — нанести наибольший ущерб обычным гражданам России, а не руководству или бизнес-элите.

Медведев допустил конфискацию активов неугодных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вполне можно допустить, что скоро имущество неугодных стран, компаний и неограниченного круга иных лиц будут изымать во внесудебном порядке, исходя из политических соображений или корыстных мотивов, — сказал Медведев.

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Он также предположил, что основной правовой постулат Всеобщей декларации прав человека о равенстве, по мнению некоторых стран, теперь применяется с оговоркой. Подсанкционные государства теперь являются исключением из правил, заключил Медведев.

Ранее заместитель главы Минюста США Лиза Монако заявила о надеждах администрации Белого дома, передать Украине активы, изъятые у российских предпринимателей. В частности, речь идет о яхтах, самолетах и банковских счетах.

Политика,Дмитрий Медведев,Министерство юстиции США,Совет безопасности РФ,
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