В США предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС

«Большая семерка» (G7) может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене. О таком развитии событий предупредило американское издание The Hill.

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«Хотя G7 пригласила на встречу представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей, но в ее составе нет ни одной страны из этого региона, что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному», — отметил автор.

В статье указывается, что значительная часть стран Запада намерена сдерживать и не стремится ускорить глобальное развитие. Также западные лидеры пытаются заставить государства Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации на Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.

Автор материала подчеркнул, что уже сейчас Россия и Китай заявили о заинтересованности в расширении группы стран БРИКС, а Аргентина и Иран подали заявки в качестве кандидатов на вступление.

«Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики», — подытожил журналист.