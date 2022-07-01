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14 минут назад

В США предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС

Lenta.ruиещё 3

«Большая семерка» (G7) может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене. О таком развитии событий предупредило американское издание The Hill.

В США предупредили о переходе мирового лидерства от G7 к БРИКС
Фото: ReutersReuters

«Хотя G7 пригласила на встречу представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей, но в ее составе нет ни одной страны из этого региона, что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному», — отметил автор.

В статье указывается, что значительная часть стран Запада намерена сдерживать и не стремится ускорить глобальное развитие. Также западные лидеры пытаются заставить государства Глобального Юга занять их сторону, в том числе и по ситуации на Украине, что редко находит положительный отклик в развивающемся мире.

В Британии указали на предупреждение Путина Западу

Автор материала подчеркнул, что уже сейчас Россия и Китай заявили о заинтересованности в расширении группы стран БРИКС, а Аргентина и Иран подали заявки в качестве кандидатов на вступление.

«Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики», — подытожил журналист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас лидерство стран БРИКС востребовано для создания многополярного мира. Путин уточнил, что в этом процессе можно также расчитывать на помощь ряда стран Африки, Азии, Латинской Америки, которые проводят независимую политику.

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