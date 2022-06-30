«Выбора не было»: Медведев о спецоперации

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о спецоперации было тяжелым, но взвешенным. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Медведев сделал, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

«У России не оставалось другого выбора, это очевидно. Спецоперация - решение тяжелое, совсем непростое, но именно поэтому взвешенное и обдуманное», - сказал он.

Медведев заявил, что Россия стремится защитить в Донбассе людей, которые «годами подвергались бесчеловечному обращению и издевательствам со стороны киевского режима».

Он добавил, что в течение 30 лет Россия пыталась договориться о принципах безопасности с НАТО, но альянс отвечал «уловками, обманом, давлением и шантажом».

По словам Медведева, Россия решилась на боевые действия, когда все средства мирного урегулирования были исчерпаны. Он отметил, что Украина отказалась от выполнения Минских договоренностей, использовав их как предлог для наращивания военной мощи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что события на Украине развиваются в соответствии с российским планом.