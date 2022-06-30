В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
32 минуты назад

«Выбора не было»: Медведев о спецоперации

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о спецоперации было тяжелым, но взвешенным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выбора не было»: Медведев о спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Медведев сделал, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

«У России не оставалось другого выбора, это очевидно. Спецоперация - решение тяжелое, совсем непростое, но именно поэтому взвешенное и обдуманное», - сказал он.

Медведев заявил, что Россия стремится защитить в Донбассе людей, которые «годами подвергались бесчеловечному обращению и издевательствам со стороны киевского режима».

Он добавил, что в течение 30 лет Россия пыталась договориться о принципах безопасности с НАТО, но альянс отвечал «уловками, обманом, давлением и шантажом».

По словам Медведева, Россия решилась на боевые действия, когда все средства мирного урегулирования были исчерпаны. Он отметил, что Украина отказалась от выполнения Минских договоренностей, использовав их как предлог для наращивания военной мощи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что события на Украине развиваются в соответствии с российским планом.

Также он призвал не говорить о сроках завершения спецоперации - сроки связаны с интенсивностью боевых действий, а от интенсивности зависят потери.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители