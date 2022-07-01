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33 минуты назад

Захарова ответила британскому посольству словами из песни украинской группы

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление британского посольства в Москве вспомнила слова из песни «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс». Соответствующая запись появилась в ее Telegram-канале.

Захарова ответила британскому посольству словами из песни украинской группы
Фото: МИД РФ / Globallookpress.comМИД РФ / Globallookpress.com

«В Посольстве Великобритании в Москве заявили, что Посла Дебору Броннерт не вызывали в МИД РФ, это была рутинная встреча. "Нас не вызывали. Это была рутинная встреча"», — процитировала Мария Захарова британскую сторону и следом добавила: «Буагааааааааааа».

Также она вспомнила знаменитые строки из припева песни «Вахтерам»: «Я помню белые обои, чёрная посуда, нас в хрущёвке двое, кто мы и откуда? Откуда? Задвигаем шторы, кофеёк, плюшки стынут…». «Их просто рутинно вызвали на встречу без прелюдий», — заключила Мария Захарова.

30 июня МИД России вызвал посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт ради того, чтобы выразить ей протест в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес российского президента Владимира Путина. Речь о словах британского премьера Бориса Джонсона, представившего Путина в образе женщины в связи с событиями на Украине.

29 июня в интервью изданию ZDF Джонсон предположил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, будь во главе России женщина-президент. По его мнению, боевые действия — это результат «токсичной маскулинности», в связи с чем премьер призвал к тому, чтобы больше женщин занимало руководящие должности.

Политика,Борис Джонсон,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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