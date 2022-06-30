1 июля предложили сделать Днем ветеранов боевых действий

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы. Авторами инициативы выступила группа парламентариев, в том числе депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев (все — ЛДПР) и сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева.
Изменения вносятся в закон о днях воинской славы и памятных датах России.
Необходимость принятия законопроекта связана с признанием заслуг граждан, участвовавших в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года.
На сегодняшний день в России ветеранами боевых действий являются более 2 миллионов человек. «Это ветераны, которые выполняли свой воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни. Законодательное закрепление дня ветеранов боевых действий будет подчеркивать важность ветеранского движения в нашем обществе и способствовать дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В конце июня в Госдуме открылась выставка «Ветераны боевых действий — гордость России». На ней представлены уникальные фотографии и экспонаты из архивов участников боевых действий, рассказывающие о военной помощи СССР и России народам мира, в том числе Северной Кореи, Кубы, Алжира, Египта, Эфиопии, Вьетнама, Анголы, Афганистана. Отдельная часть выставки посвящена специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.