В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
2 часа назад

Парламентарии предложили сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий

Парламентская газетаиещё 2

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить 1 июля Днем ветеранов боевых действий. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы. Авторами инициативы выступила группа парламентариев, в том числе депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев (все — ЛДПР) и сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева.

1 июля предложили сделать Днем ветеранов боевых действий
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Изменения вносятся в закон о днях воинской славы и памятных датах России.

Необходимость принятия законопроекта связана с признанием заслуг граждан, участвовавших в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года.

На сегодняшний день в России ветеранами боевых действий являются более 2 миллионов человек. «Это ветераны, которые выполняли свой воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни. Законодательное закрепление дня ветеранов боевых действий будет подчеркивать важность ветеранского движения в нашем обществе и способствовать дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В конце июня в Госдуме открылась выставка «Ветераны боевых действий — гордость России». На ней представлены уникальные фотографии и экспонаты из архивов участников боевых действий, рассказывающие о военной помощи СССР и России народам мира, в том числе Северной Кореи, Кубы, Алжира, Египта, Эфиопии, Вьетнама, Анголы, Афганистана. Отдельная часть выставки посвящена специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР.

Политика,Иван Абрамов,Елена Афанасьева,Дмитрий Свищев,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители