1 июля предложили сделать Днем ветеранов боевых действий

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Изменения вносятся в закон о днях воинской славы и памятных датах России.

Необходимость принятия законопроекта связана с признанием заслуг граждан, участвовавших в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года.

На сегодняшний день в России ветеранами боевых действий являются более 2 миллионов человек. «Это ветераны, которые выполняли свой воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни. Законодательное закрепление дня ветеранов боевых действий будет подчеркивать важность ветеранского движения в нашем обществе и способствовать дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.