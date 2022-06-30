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53 минуты назад

Путин рассказал о ходе спецоперации

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о сроках завершения спецоперации на Украине не стоит - они связаны с интенсивностью боевых действий, а от интенсивности зависят потери. Об этом сообщает РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о начале спецоперации. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Во время Каспийского саммита в июне Путин сказал, что ситуация развивается по плану.

«Работаем спокойно, войска двигаются, достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач», - заявил он.

Путин отметил, что доверяет тактике, которую выбирают российские военные.

«Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами», - подчеркнул он.

Президент отметил, что боевые действия нельзя «подгонять под какие-то сроки».

«По срокам не надо говорить, это вот жизнь. Это реальные вещи. <…> Это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую увязана с возможными потерями», - сказал он.

Путин добавил, что отправившимся на Украину российским солдатам нужно ставить памятники и слагать о них песни.

Политика,Видео,Владимир Путин,Военная академия генштаба,
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