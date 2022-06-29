Президент России Владимир Путин заявил, что в Кременчуге не было никакого теракта.

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Российский лидер подчеркнул, что ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит.

«Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», — заявил Лавров.