Президент России Владимир Путин заявил, что в Кременчуге не было никакого теракта.
Российский лидер подчеркнул, что ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Кременчуге Полтавской области Украины. Он отметил, что Министерство обороны России очень чётко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло.
«Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», — заявил Лавров.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что заявление Минобороны России по ситуации в Кременчуге Полтавской области Украины является исчерпывающим.