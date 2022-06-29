Песков ответил на вопрос о письме отца пленного наемника Путину

Кремль пока не получал письма от отца приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни марокканца Брагима Саадуна с обращением к президенту России Владимиру Путину о помиловании наемника. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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«Нет. Пока не получали», — ответил на соответствующий вопрос Песков.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что Тахер Саадун связался с арабской редакцией и попросил передать Путину письмо с просьбой о помиловании его сына.