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1 час назад

Президент Литвы считает, что ситуация с транзитными перевозками - вопрос между ЕК и РФ

ТАССиещё 10

Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что ситуация с транзитными перевозками в Калининградскую область из регионов РФ должна решаться "между Европейской комиссией (ЕК) и Россией". Такое мнение он высказал в четверг в Вильнюсе агентству DPA.

"Реальная история такова, что это вопрос между Еврокомиссией и Россией", - отметил Науседа. При этом он добавил, что Литва выполняет только требования санкционной политики ЕС и правила, установленные Еврокомиссией. После резкой критики со стороны России ЕС объявил о пересмотре импортных и экспортных ограничений. "Мы находимся в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией, которая, как ожидается, объявит правила обращения с этими транзитными товарами через несколько дней", - сказал президент Литвы.

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В то же время он не стал спекулировать о возможном результате.

"Мы хотим подчеркнуть, и это наша позиция, что не должно быть зеленого коридора для спецгрузов", - констатировал Науседа.

18 июня Литва сообщила, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов РФ в Калининградскую область. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. В Литве и Евросоюзе при этом заявляли, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только "последовательно применяет санкции ЕС".

Политика,Видео,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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