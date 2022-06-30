"Реальная история такова, что это вопрос между Еврокомиссией и Россией", - отметил Науседа. При этом он добавил, что Литва выполняет только требования санкционной политики ЕС и правила, установленные Еврокомиссией. После резкой критики со стороны России ЕС объявил о пересмотре импортных и экспортных ограничений. "Мы находимся в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией, которая, как ожидается, объявит правила обращения с этими транзитными товарами через несколько дней", - сказал президент Литвы.