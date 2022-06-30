Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что ситуация с транзитными перевозками в Калининградскую область из регионов РФ должна решаться "между Европейской комиссией (ЕК) и Россией". Такое мнение он высказал в четверг в Вильнюсе агентству DPA.
"Реальная история такова, что это вопрос между Еврокомиссией и Россией", - отметил Науседа. При этом он добавил, что Литва выполняет только требования санкционной политики ЕС и правила, установленные Еврокомиссией. После резкой критики со стороны России ЕС объявил о пересмотре импортных и экспортных ограничений. "Мы находимся в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией, которая, как ожидается, объявит правила обращения с этими транзитными товарами через несколько дней", - сказал президент Литвы.
В то же время он не стал спекулировать о возможном результате.
"Мы хотим подчеркнуть, и это наша позиция, что не должно быть зеленого коридора для спецгрузов", - констатировал Науседа.
18 июня Литва сообщила, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов РФ в Калининградскую область. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. В Литве и Евросоюзе при этом заявляли, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только "последовательно применяет санкции ЕС".