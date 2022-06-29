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45 минут назад

Захарова призвала Зеленского прекратить запугивание российских журналистов

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он «накажет» российских журналистов за их работу, и призвала его прекратить беззаконие. Слова спикера внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

Захарова ответила на запугивания Зеленским российских журналистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«28 июня президент Зеленский позволил себе неприкрытые угрозы в адрес российских журналистов. Он пообещал их "наказать" за то, что они выполняют свою работу. Иными словами, экзекуция в отношении представителей российских массмедиа киевским режимом задумана как кара за добросовестное выполнение ими их профессиональных обязанностей», — сказала Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула, что подобные жесты демонстрируют «новую грань беззакония и человеконенавистничества».

«Прекратите запугивать людей, которые работают в СМИ, прекратите угрожать им», — потребовала Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала фейками обвинения Киева в том, что Вооруженные силы (ВС) России якобы нанесли удар по торговому центру в Кременчуге.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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