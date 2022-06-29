Захарова ответила на запугивания Зеленским российских журналистов

«28 июня президент Зеленский позволил себе неприкрытые угрозы в адрес российских журналистов. Он пообещал их "наказать" за то, что они выполняют свою работу. Иными словами, экзекуция в отношении представителей российских массмедиа киевским режимом задумана как кара за добросовестное выполнение ими их профессиональных обязанностей», — сказала Захарова.