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1 час назад

Захарова заявила о фантазиях Джонсона о Путине

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «фантазиями с испариной» рассуждения британского премьера Бориса Джонсона о президенте России Владимире Путине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова заявила о фантазиях Джонсона о Путине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью ZDF Джонсон рассуждал о том, случился ли бы украинский кризис, если бы Россией управляла женщина.

По его мнению, если бы Путин был женщиной, то «основанного на мачизме» конфликта на Украине не произошло бы.

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Так британский премьер проиллюстрировал мысль о том, что во власти должно быть больше позиций для женщин.

«Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, "если бы был женщиной». Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семёркой занимались-то?" - так прокомментировала это Захарова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Политика,Борис Джонсон,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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