Захарова заявила о фантазиях Джонсона о Путине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «фантазиями с испариной» рассуждения британского премьера Бориса Джонсона о президенте России Владимире Путине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В интервью ZDF Джонсон рассуждал о том, случился ли бы украинский кризис, если бы Россией управляла женщина.
По его мнению, если бы Путин был женщиной, то «основанного на мачизме» конфликта на Украине не произошло бы.
Так британский премьер проиллюстрировал мысль о том, что во власти должно быть больше позиций для женщин.
«Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, "если бы был женщиной». Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семёркой занимались-то?" - так прокомментировала это Захарова (орфография и пунктуация автора сохранены).