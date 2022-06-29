Захарова заявила о фантазиях Джонсона о Путине

«Джонсон заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, "если бы был женщиной». Вот это у Бориса Джонсона фантазии с испариной. Чем они там семёркой занимались-то?" - так прокомментировала это Захарова (орфография и пунктуация автора сохранены).