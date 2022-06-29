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59 минут назад

Сенатор предупредил о «мясорубке» из-за Калининграда

Мария Иванова

Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что попытки «отторгнуть» Калининград от России грозят военным столкновением. Об этом сообщает ТАСС.

Джабаров напомнил, что в российской Конституции прописана обязанность государства обеспечивать целостность и неприкосновенность территории.

«Россия не только на словах показывает, что никогда не отдаст ни пяди своей земли. Некоторые, с позволения сказать, «политики», «вентилирующие» вопрос возможности отторгнуть Калининград, должны понимать, что это может закончиться военным столкновением с Россией», - подчеркнул сенатор.

По его мнению, в НАТО это осознают. Джабаров подчеркнул, что Литва и Польша первыми бы «попали в мясорубку».

С 18 июня Литва из-за санкций ЕС запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Запрет транзита через страны ЕС касается даже тех случаев, когда транзит идет из одного российского региона в другой.

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Запрет касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа к этим товарам могут добавиться нефтепродукты.

Грузы в Калининград в ближайшее время будут доставлять по морю паромами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Литвы «откровенно враждебными» и пообещала, что Россия даст на них «практический, а не дипломатический» ответ.

Экс-глава МВД Латвии Марис Гулбис назвал транспортную блокаду «первым шагом по отсечению Калининграда от России».

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