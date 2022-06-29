Зорькин оценил решение Ельцина по Крыму

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Глава Конституционного суда напомнил, что, подписав документы о роспуске СССР, первый президент России оставил за Украиной и Крым, и город воинской славы Севастополь, а также ряд областей фактически русских по населению и истории.

«То есть до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык», - констатировал Зорькин.

На Украине уже несколько лет ведется активная борьба с русским языком. Так, в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни.

При этом с 16 января 2021 года сотрудников сферы обслуживания также обязали говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Тем, кто не соблюдает это правило, грозит штраф. Верховная Рада Украины одобрила и законопроект о запрете российской музыки на радио, в общественном транспорте. Украинские политики также призвали к полноу запрету на русскую культуру.