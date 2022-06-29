Зеленский и Путин примут очное участие на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский подтвердили свое участие в саммите G20 в Индонезии. Внимание на то, что оба политика будут присутствовать на саммите, обратила «Украинская правда».

Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали.

«Украинская правда» отмечает, что в конце апреля президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Зеленского посетить саммит (Украина не входит в G20, но существует практика приглашения стран в качестве наблюдателей). 27 мая Зеленский подтвердил, что примет участие в саммите.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 27 июня, что Путин принял приглашение, которое ранее направил Видодо. Если ситуация с пандемией позволит, российский президент будет присутствовать на саммите очно.

СМИ писали, что США пытались уговорить Индонезию не приглашать Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не верит в возможность исключения Путина из саммита G20 и не считает это нужным.