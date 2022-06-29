Кремль ответил на слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией отреагировал на слова премьера Великобритании Бориса Джонсона, что российский лидер Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будучи женщиной. Об этом пишет РИА Новости.
На просьбу прокомментировать заявление Джонсона о Путине, Песков вспомнил об австрийском психологе Зигмунде Фрейде, основавшего психоанализ.
«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» - сказал Песков.
Напомним, во время общения с журналистами после саммита G7 Борис Джонсон заявил, что будь Путин женщиной, он бы не начал спецоперацию на Украине. Он добавил, что то, что происходит на Украине — «идеальный пример токсичной маскулинности».
Ранее Песков заявил, что никогда не видел знаменитое фото Владимира Путина на коне, которое активно обсуждали лидеры стран G7 в ходе прошедшего саммита. При этом он подчеркнул, что за самим саммитом в России внимательно следят.