Кремль ответил на слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией отреагировал на слова премьера Великобритании Бориса Джонсона, что российский лидер Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будучи женщиной. Об этом пишет РИА Новости.

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На просьбу прокомментировать заявление Джонсона о Путине, Песков вспомнил об австрийском психологе Зигмунде Фрейде, основавшего психоанализ.

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» - сказал Песков.

Напомним, во время общения с журналистами после саммита G7 Борис Джонсон заявил, что будь Путин женщиной, он бы не начал спецоперацию на Украине. Он добавил, что то, что происходит на Украине — «идеальный пример токсичной маскулинности».