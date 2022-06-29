В Госдуме предложили давать СМИ «право на ошибку» при публикации фейков

Комитет нижней палаты по информполитике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о зеркальном ответе на цензуру российских СМИ за рубежом.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на первого зампреда этого комитета Сергея Боярского, поправки предполагают, что при первом нарушении Генпрокуратура потребует от Роскомнадзора приостановить деятельность издания на срок не более трёх месяцев, в случае повторного — на срок не более полугода. Отмечается, что в первоначальной редакции законопроекта предлагалось сразу лишать СМИ лицензии.