В России отреагировали на отказ Норвегии пустить груз к россиянам на Шпицберген

Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием к работающим на архипелаге Шпицберген российским шахтерам является аморальным. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Константин Косачев.

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По словам сенатора, эти действия Норвегии нарушают права человека и принципы гуманизма.

«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути», — заявил Косачев.