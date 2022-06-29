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37 минут назад

В Совфеде отреагировали на отказ Норвегии пустить груз к россиянам на Шпицберген

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Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием к работающим на архипелаге Шпицберген российским шахтерам является аморальным. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Константин Косачев.

В России отреагировали на отказ Норвегии пустить груз к россиянам на Шпицберген
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сенатора, эти действия Норвегии нарушают права человека и принципы гуманизма.

«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути», — заявил Косачев.

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Член Совета Федерации отметил, что действия Норвегии нарушает положения статьи 3 Парижского договора, согласно которому на граждан подписавших его стран не будут накладывать какие-либо ограничения, в том числе в части транзита грузов.

Политика,Константин Косачев,Совет Федерации,ЕС,
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