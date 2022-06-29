В России отреагировали на отказ Норвегии пустить груз к россиянам на Шпицберген

Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием к работающим на архипелаге Шпицберген российским шахтерам является аморальным. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Константин Косачев.
По словам сенатора, эти действия Норвегии нарушают права человека и принципы гуманизма.
«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути», — заявил Косачев.
Член Совета Федерации отметил, что действия Норвегии нарушает положения статьи 3 Парижского договора, согласно которому на граждан подписавших его стран не будут накладывать какие-либо ограничения, в том числе в части транзита грузов.