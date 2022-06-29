Полянский назвал «театральными трюками» выступление Зеленского в ООН

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Он отметил, что если в апреле Зеленский своими выступлениями «срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику», то сегодня «никакие его театральные трюки и уловки» уже не помогают.

«Разумеется, антироссийский нарратив наших западных коллег никуда не делся, но вот былого "огонька" уже нет. Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом», - констатировал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, несмотря на работу украинской «фабрики фейков», все больше представителей различных стран начали сомневаться и задавать вопросы по поводу происходящего на Украине, что «внушает определенный оптимизм».

«Правда постепенно пробивает себе дорогу даже через этот новый "железный занавес". Будем и дальше помогать ей выходить на поверхность!» - подчеркнул Полянский.

Заседание Совбеза ООН прошло 28 июня по инициативе Украины. В своем выступлении Зеленский призвал Организацию объединенных наций признать Россию террористическим государством и исключить ее из Совета Безопасности.