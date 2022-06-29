Полянский назвал «театральными трюками» выступление Зеленского в ООН

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Совбезе ООН уже не смогло вызвать острую антироссийскую дискуссию. Об этом рассказал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что если в апреле Зеленский своими выступлениями «срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику», то сегодня «никакие его театральные трюки и уловки» уже не помогают.
«Разумеется, антироссийский нарратив наших западных коллег никуда не делся, но вот былого "огонька" уже нет. Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом», - констатировал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, несмотря на работу украинской «фабрики фейков», все больше представителей различных стран начали сомневаться и задавать вопросы по поводу происходящего на Украине, что «внушает определенный оптимизм».
«Правда постепенно пробивает себе дорогу даже через этот новый "железный занавес". Будем и дальше помогать ей выходить на поверхность!» - подчеркнул Полянский.
Заседание Совбеза ООН прошло 28 июня по инициативе Украины. В своем выступлении Зеленский призвал Организацию объединенных наций признать Россию террористическим государством и исключить ее из Совета Безопасности.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он также констатировал, что России не оставили иного выбора.