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1 час назад

МИД России получило копию ноты Украины о введении визового режима со страной

Елена Прошина

Власти России примут решение об ответе на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов Москвы и гуманитарного аспекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексея Полищука.

МИД РФ подтвердил введение визового режима для россиян на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», — сказал дипломат.

По его словам, «в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян». Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. Спустя год россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.

«Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. <...> Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», — отметил Полищук.

Визовый режим для граждан России начинает действовать на Украине с 1 июля.

Политика,Алексей Полищук,МИД России,
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