В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

В Совфеде объяснили смех Шольца после вопроса о гарантиях безопасности Украины+

Lenta.ruиещё 12

Канцлер Германии Олаф Шольц, вообще, смешливый человек, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. По его словам, ясно, что немцы постараются не быть гарантом безопасности Украины. Так в разговоре с «Лентой.ру» Цеков прокомментировал смех Шольца после вопроса об Украине.

Ранее Шольц рассмеялся во время пресс-конференции по итогам саммита G7 после вопроса иностранной журналистки из зала. Его попросили конкретизировать, какие гарантии безопасности Запад собирается предоставить Украине после российской спецоперации.

Цеков напомнил, что в феврале Шольцу показалось смешным и то, что на востоке Украины происходит геноцид.

«Ты не победишь»: в Испании заявили о сигнале Путину

По его мнению, Украина может получить реальные гарантии безопасности только от России. В то время, как гарантии безопасности со стороны Запада будут заключаться только в одном — вооружении Украины для того, чтобы она, условно, воевала с Россией.

«Конфликты могут быть и другие, с той же самой Польшей. Чувствуется, что она явно претендует на западные области Украины. Допустим, она действительно разными манипуляциями в какой-то момент получает эти западные области Украины фактически в свое управление — вряд ли это понравится большинству граждан Украины, и возможен конфликт уже Украины и Польши, и как они будут здесь гарантами безопасности», — отметил Цеков.

Реакция Шольца на вопрос о гарантиях безопасности Украине вызвала возмущение в немецких СМИ. Газета Berliner Zeitung сообщила, что многие журналисты и пользователи соцсетей назвали такой поступок неуважительным и высокомерным. Эксперт по политическим коммуникациям Хассо Мансфельд призвал «стыдиться за своего канцлера» и заявил, что за случившееся необходимо извиниться.

Политика,Видео,Олаф Шольц,Сергей Цеков,Владимир Путин,Совет Федерации,
47
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители