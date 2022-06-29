В Совфеде объяснили смех Шольца после вопроса о гарантиях безопасности Украины+

Канцлер Германии Олаф Шольц, вообще, смешливый человек, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. По его словам, ясно, что немцы постараются не быть гарантом безопасности Украины. Так в разговоре с «Лентой.ру» Цеков прокомментировал смех Шольца после вопроса об Украине.

Ранее Шольц рассмеялся во время пресс-конференции по итогам саммита G7 после вопроса иностранной журналистки из зала. Его попросили конкретизировать, какие гарантии безопасности Запад собирается предоставить Украине после российской спецоперации.

Цеков напомнил, что в феврале Шольцу показалось смешным и то, что на востоке Украины происходит геноцид.

По его мнению, Украина может получить реальные гарантии безопасности только от России. В то время, как гарантии безопасности со стороны Запада будут заключаться только в одном — вооружении Украины для того, чтобы она, условно, воевала с Россией.

«Конфликты могут быть и другие, с той же самой Польшей. Чувствуется, что она явно претендует на западные области Украины. Допустим, она действительно разными манипуляциями в какой-то момент получает эти западные области Украины фактически в свое управление — вряд ли это понравится большинству граждан Украины, и возможен конфликт уже Украины и Польши, и как они будут здесь гарантами безопасности», — отметил Цеков.