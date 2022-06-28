Россия закрыла консульства в Болгарии

«Приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне. В среду остановит свою работу консульство в Русе, которое будет закрыто окончательно в течение месяца», — приводит ТАСС слова советника-посланника посольства России Филиппа Воскресенского.