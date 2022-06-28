Россия закрыла консульства в Болгарии

Посольство России в Болгарии сообщило о приостановке работы консульского отдела в Софии и генеральных консульств в Варне и Русе. Решение было принято из-за высылки из страны 70 российских дипломатов.
«Приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне. В среду остановит свою работу консульство в Русе, которое будет закрыто окончательно в течение месяца», — приводит ТАСС слова советника-посланника посольства России Филиппа Воскресенского.
Ранее Болгария решила выслать 70 российских дипломатов по обвинению в «шпионаже». В МИД РФ пообещали ответить на это. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что решение Софии о высылке 70 российских дипломатов противоречит интересам народа Болгарии и разрушает двусторонние отношения с Россией, передает RT.