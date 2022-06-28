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49 минут назад

Россия закрыла консульства в Болгарии

Ura.Ru

Посольство России в Болгарии сообщило о приостановке работы консульского отдела в Софии и генеральных консульств в Варне и Русе. Решение было принято из-за высылки из страны 70 российских дипломатов.

Россия закрыла консульства в Болгарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приостанавливают свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство России в Варне. В среду остановит свою работу консульство в Русе, которое будет закрыто окончательно в течение месяца», — приводит ТАСС слова советника-посланника посольства России Филиппа Воскресенского.

Болгария вышлет десятки российских дипломатов за шпионаж

Ранее Болгария решила выслать 70 российских дипломатов по обвинению в «шпионаже». В МИД РФ пообещали ответить на это. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что решение Софии о высылке 70 российских дипломатов противоречит интересам народа Болгарии и разрушает двусторонние отношения с Россией, передает RT.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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