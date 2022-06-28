Бастрыкин раскрыл планы Украины начать наступление на Россию 8 марта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались начать наступление на российской границе 8 марта. Об этом заявил глава Следственного комитета России ( СКР ) Александр Бастрыкин на Х Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА Новости .

По его словам, у следователей имеются данные, раскрывающие планы украинских властей о проведении спецоперации от Северодонецка по направлению к России. В ведомстве в настоящее время изучают эти сведения, по ним идет проверка.