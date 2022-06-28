Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров

Закон наделяет кабмин правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав - на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы. Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.