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2 часа назад

Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров в России

ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну. Документ, инициированный правительством РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как налаживают параллельный импорт товаров, ушедших из РФ компаний

Закон наделяет кабмин правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав - на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы. Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Политика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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