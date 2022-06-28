Лавров назвал «шизофренией» заявления Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «проявлением шизофрении» заявления западных стран, выступающих против переговоров России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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Лавров заявил, что против переговоров регулярно выступают премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который к тому же призывает тратить деньги из Европейского фонда мира на оружие для Украины.

«Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется», - подчеркнул министр.

Лавров добавил, что решения о судьбе Украины принимаются в Вашингтоне, а не президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне, принимают решения известные чиновники в Госдепартаменте, ну и, наверное, еще в администрации президента», - сказал он.

В конце апреля Россия передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу в переговорах. С тех поры переговоры заморожены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры не возобновятся, пока Киев не получит контроль над территориями, которые он контролировал до 24 февраля.