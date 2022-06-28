В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Лавров назвал «шизофренией» заявления Запада

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «проявлением шизофрении» заявления западных стран, выступающих против переговоров России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров назвал «шизофренией» заявления Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров заявил, что против переговоров регулярно выступают премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который к тому же призывает тратить деньги из Европейского фонда мира на оружие для Украины.

«Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется», - подчеркнул министр.

Лавров добавил, что решения о судьбе Украины принимаются в Вашингтоне, а не президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне, принимают решения известные чиновники в Госдепартаменте, ну и, наверное, еще в администрации президента», - сказал он.

В конце апреля Россия передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу в переговорах. С тех поры переговоры заморожены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры не возобновятся, пока Киев не получит контроль над территориями, которые он контролировал до 24 февраля.

Во время видеообращения к лидерам G7 27 июня Зеленский заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией. По его словам, сначала Украина хочет обеспечить себе «сильную позицию».

Политика,Жозеп Боррель,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители