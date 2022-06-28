Захарова назвала итоги саммита G7 «капитуляцией либерализма»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что итоговое коммюнике саммита G7 напоминает «капитуляцию либерализма». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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«Итоговое коммюнике саммита G7, в котором западные демократии просят Китай повлиять на Россию, похоже на капитуляцию либерализма», - заявила представитель МИД (орфография и пунктуация автора сохранены).

Саммит G7 проходил в Германии 26-28 июня. В ходе саммита Британия, США, Канада и Япония договорились ввести эмбарго на поставки российского золота.

В итоговом коммюнике саммита подчеркивается, что страны G7 будет поддерживать Украину так долго, как это потребуется, в том числе поставками вооружений.

Также государства «Семерки» заявили о готовности договорится со всеми заинтересованными странами о долгосрочных гарантиях безопасности, чтобы «помочь Украине с самообороной и обеспечить ее свободное и демократическое будущее».