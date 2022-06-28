Матвиенко высказалась о проекте «Поезд памяти»

«Мы и представить себе не могли, что получим такой масштабный отклик и поддержку. Организаторы получили более 800 заявок на участие из всех регионов России, то есть конкурс составил восемь человек на место. Это победители олимпиад по истории, участники патриотических акций и волонтёрских отрядов», — сказала она.