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1 час назад

Матвиенко высказалась о проекте «Поезд памяти»

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о проекте «Поезд памяти».

Матвиенко высказалась о проекте «Поезд памяти»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «Парламентская газета», когда зал пленарных заседаний Совфеда пригласили 200 молодых людей, по 100 пассажиров «Поезда памяти» из России и Белоруссии, Матвиенко отметила, что данный проект — это яркий пример того, что народы двух стран не только разделяют общие ценности, но и мыслят одинаково.

«Мы и представить себе не могли, что получим такой масштабный отклик и поддержку. Организаторы получили более 800 заявок на участие из всех регионов России, то есть конкурс составил восемь человек на место. Это победители олимпиад по истории, участники патриотических акций и волонтёрских отрядов», — сказала она.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 27 июня участники «Поезда памяти» посетили Подмосковье.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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