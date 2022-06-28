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2 часа назад

Песков опроверг поставку Минску ракет с ядерным оружием

Газета.Ruиещё 9

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в разговоре со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко Владимир Путин не говорил о передаче вооруженным силам Белоруссии ракет с ядерным оружием, сообщает РИА «Новости».

В Кремле опровергли поставку Минску ракет с ядерным оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — пояснил Песков.

Российский президент во время встречи тогда подчеркнул, что ракетные комплексы «Искандер-М» будут переданы как в обычном, так и «ядерном исполнении».

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва в ближайшие месяцы передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М».

Во время встречи Владимир Путин также рассказал, что в Европе у Соединенных Штатов хранятся 200 ядерных тактических боезапасов, а для их применения подготовлены 257 самолетов.

Политика,Армия,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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