В Кремле опровергли поставку Минску ракет с ядерным оружием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в разговоре со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко Владимир Путин не говорил о передаче вооруженным силам Белоруссии ракет с ядерным оружием, сообщает РИА «Новости».

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«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — пояснил Песков.

Российский президент во время встречи тогда подчеркнул, что ракетные комплексы «Искандер-М» будут переданы как в обычном, так и «ядерном исполнении».

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва в ближайшие месяцы передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М».