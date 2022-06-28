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2 часа назад

Медведев призвал уважать украинцев

Елена Прошина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что к народу Украины важно испытывать уважение, так как россияне тесно связаны с ним историей, культурой и родственными узами. Об этом он сказал в интервью «Аргументам и фактам».

Медведев призвал уважать украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К украинскому народу нельзя не испытывать глубокое уважение. С ним граждане России связаны самыми тесными узами — родственными, историческими, культурными. В последние годы украинцам пришлось тяжело. К экономическим трудностям добавились многообразные оранжевые и прочие майданы, чехарда случайных и странных фигур в президентском кресле, постоянные попытки Запада сделать из украинцев послушную прислугу», - сказал Медведев.

Он также выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее, сильных лидеров, справедливые законы и успешную экономическую модель. При этом Медведев подчеркнул, что эта модель вряд ли будет связана с Евросоюзом.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что родственные узы русских и украинцев обязательно будут восстановлены. По его словам, несмотря на антироссийский курс нынешнего руководства Украины, русские помнят многовековую историю культурных, духовных, экономических и родственных связей русских и украинцев.

Политика,Сергей Лавров,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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